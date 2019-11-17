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ГАВАНА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Проект реконструкции железных дорог Кубы, который качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике, обсуждался на встрече спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко с руководством Кубы.

"Вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии (Рикардо Кабрисас Руис), мы с ним уже подробно обсуждали детали различных проектов. Например, проект реконструкции кубинских железных дорог. Это очень большой крупный перспективный проект, который, конечно же, качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе, будет заменён подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов и т.д.",- сказала Матвиенко журналистам, подводя итоги своего официального визита на Кубу.

По её словам, межправительственное соглашение подписано, пока не ратифицировано на Кубе.

"Вице-премьер пообещал мне, что это соглашение уже внесено на ратификацию, что он проследит, чтобы как можно быстрее были выполнены внутригосударственные процедуры. Определена схема финансирования, идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. Все, что называется, на старте. Первый этап полностью обеспечен финансированием. И как только будут закончены все согласования, проект начнёт реализовываться", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что в ходе её визита состоялись продолжительные, очень содержательные переговоры со всем политическим руководством Кубы.

"Вчера, в ходе встречи с президентом Кубы, и сегодня был обсужден весь комплекс двусторонних многоплановых отношений между Россией и Кубой", — добавила Матвиенко.

Она сообщила, что Россия оказывает большую поддержку топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Кубе. "О нашей заинтересованности развивать взаимовыгодные отношения с Кубой говорит намерение России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений до 2030 годам с учетом плана экономического и социального развития Кубы до 2030 года, принятое правительством Кубы. Такое понимание и взаимная заинтересованность — это уже гарантия реализации этих крупномасштабных планов", — заключила она.

По информации пресс-службы Совета Федерации, Матвиенко на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом передала главе кубинского государства слова приветствия президента РФ Владимира Путина. Она отметила приверженность России выполнению всех достигнутых двусторонних соглашений.

"Россия и Куба являются надежными партнерами. Мы настроены на наращивание двустороннего стратегического сотрудничества", — сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба СФ. Она добавила, что российские парламентарии ведут последовательную работу, направленную на развитие российско-кубинского сотрудничества и укрепление дружбы.

По словам Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, слова которого также приводит пресс-служба, динамика контактов представителей руководства двух стран придаст импульс дальнейшему расширению российско-кубинских связей. Он выразил благодарность за всестороннюю поддержку, которую Россия оказывает Кубе.

Делегация Совета Федерации находится на Кубе с официальным визитом, приуроченным к 500-летию столицы страны.