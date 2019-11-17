МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия по импорту нефти готова работать с РФ в 2020 году в режиме от 18 до 24 миллионов тонн "в зависимости от компенсационных режимов", заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Наши традиционные балансы — 24 миллиона тонн нефти в год. Мы готовы забрать и 24 миллиона тонн, если российская сторона согласится. Это процесс совместной отработки… Мы готовы работать в режиме от 18 миллионов тонн до 24 миллионов тонн в зависимости от компенсационных режимов", — цитирует Ляшенко госагентство Белта.

Говоря о компенсации Белоруссии за налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, вице-премьер подтвердил, что этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня. "Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", — считает он.