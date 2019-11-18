МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают слабую динамику в понедельник в ожидании дальнейших новостей по торговому соглашению США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 63,28 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 57,78 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают сохранять осторожность в отсутствие конкретных новостей по торговому соглашению между США и Китаем. В минувшие выходные министерство коммерции КНР сообщило, что главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения. Министерство отметило, что стороны в конструктивном ключе обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон.

В то же время ранее в этом месяце американский президент Дональд Трамп опроверг утверждение министерства торговли Китая о том, что обе стороны согласились отменить существующие пошлины в рамках сделки.

Трейдеры также ожидают встречи ОПЕК, которая пройдет 5-6 декабря в Вене. На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что организация может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в ОПЕК.

"Торговые переговоры между США и Китаем, а также встреча ОПЕК в начале декабря — крупнейшие события, за которыми следят нефтяные трейдеры", — приводит агентство Рейтер слова аналитика рынка в CMC Markets Маргарет Ян-Янь (Margaret Yang Yan).