БАГДАД, 18 ноя — ПРАЙМ. Протестные акции в Ираке не повлияли на работу предприятий нефтяного сектора, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Демонстрации не оказывают влияния на нефтяной сектор: ни в плане переработки нефти, ни в плане добычи на нефтяных месторождениях, ни в плане экспорта", — заявил Джихад.

По его словам, протестующие не атакуют нефтяные объекты, а лишь перекрывают дороги, не давая сотрудникам попасть на работу, но этот факт не влияет на работу всего сектора.

Он отметил, что многие из протестующих требуют обеспечения их рабочими местами, в ответ на это министерство трудоустроило "многих из них".

Также Джихад подчеркнул, что сотрудники международных нефтяных компаний не высказывали опасений по поводу демонстраций.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.