МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в сентябре сократила добычу нефти на 6,7%, до 9,129 миллиона баррелей в сутки, при этом поднявшись на второе место, мировое лидерство по добыче сырья по-прежнему осталось за США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в сентябре увеличили добычу на 0,6%, до 12,45 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Данные по добычи нефти в России JODI не приводит.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября, в результате чего королевство сократило добычу вдвое. К концу сентября потерянные объемы добычи были полностью восстановлены, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в сутки до конца ноября.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в сентябре в месячном выражении уменьшился на 0,2%, до 6,669 миллиона баррелей в сутки, из США — поднялся на 0,4%, до 3,108 миллиона баррелей в сутки. Данные по России JODI не указывает. При этом в июле Россия экспортировала 5,434 миллиона баррелей нефти в сутки, а в июне — 4,634 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США уменьшилась в сентябре на 0,8% к предыдущему месяцу, до 16,492 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка поднялась на 0,4%, до 2,584 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — уменьшился на 0,6% по сравнению с показателем августа, до 4,62 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 2,6%, до 3,972 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в сентябре вырос на 6,6%, до 2,181 миллиона баррелей в сутки, а добыча — на 1,96%, до 2,079 миллиона баррелей в сутки.