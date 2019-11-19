МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми", — сказал Песков.

"Мне нечего добавить, наверное, к тем пояснениям, которые дал президент (РФ Владимир) Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо", — пояснил Песков.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.