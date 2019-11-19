МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI опускается на 3% на росте опасений за спрос на сырье в преддверии публикации еженедельной статистики минэнерго США и американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.15 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,34%, до 60,98 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,92%, до 55,47 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался на 3,01%, до 55,41 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывает рост опасений за спрос на сырье. В ночь на среду API опубликует еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Позднее в среду официальные данные предоставит минэнерго США. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 1,1 миллиона баррелей, до 450,1 миллиона.