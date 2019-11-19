КИЕВ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом обсудил ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации газовой директивы ЕС, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

Во вторник глава МИД Германии заявил, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.

"Была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Зеленский проинформировал Мааса о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в "нормандской формате" откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

На прошлой неделе бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2". Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток-2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.