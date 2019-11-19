МУРМАНСК, 19 ноя /ПРАЙМ/. Специалисты Мурманского филиала "Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение ЗАТО Островной, где утром во вторник без электричества остались почти 1,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба "Колэнерго".

Отмечается, что утром произошло отключение линии 150 кВ Л-177, по которой осуществляется электроснабжение ЗАТО Островной. После технологического нарушения город был оперативно переведен на резервные источники питания.

"Ремонтная бригада прибыла вертолетом на место отключения, выполнила необходимые работы и восстановила нормальную схему электроснабжения", — говорится в сообщении.