МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прогнозирует увеличение тарифов на газ на Украине до конца года на 35%.

"Сегодня стоимость газа поднялась на 15%, а я, к сожалению, прогнозирую, что до конца года может подняться до 35%. И еще одно. Вот в тишине этих скандалов кабинет министров взял и отменил порог верхнего предела стоимости газа для населения. Он был, а его взяли и отменили. А зачем этот верхний предел? Рынок, рынок Европы, рынок мира, указания Вашингтона, указания МВФ — и в результате цена может расти до бесконечности", — заявил Медведчук во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

Политик напомнил, что во время предвыборных кампаний многие политики манипулировали этими вопросами и обещали снизить цены на газ, однако ничего не сделали. "Особенно на президентских выборах. В два, в три, в четыре, кое-кто обещал даже в шесть раз. И где оно? А его нет", — отметил он.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас, по сути, за него же платит на 25% больше, покупая его в Европе и поставляя в реверсном режиме.