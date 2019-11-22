КИЕВ, 22 ноя /ПРАЙМ/. Украинско-белорусская группа по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере обсудила вопросы строительства новых электросетей и поставки нефти в Белоруссию по нефтепроводу "Одесса-Броды", сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Прогнозируется, что в 2020 году импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину составить 2,1 миллиарда кВт в час… Не обошли на встрече и вопрос строительства новых электросетей между государствами-соседями. Речь шла о линии между украинской Ровенской областью и белорусской Брестской. Обсуждался и вопрос строительства вставок постоянного тока на существующих ВЛ (воздушных линиях — ред.) 330 кВ между ОЭС Белорусии и ОЭС Украины: Мозырь — Чернобыльская АЭС, Гомель — Чернигов", — сообщила пресс-служба.

Кроме того, стороны договорились о создании рабочей группы по транспортировке нефти. "Речь шла об организации поставок нефти в Белоруссию через Украину, используя нефтепровод "Одесса-Броды", а также о создании совместного предприятия, которое бы отвечало за транспортировку нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Мозырский НПЗ". Чтобы тщательно изучить эти предложения, стороны договорились создать рабочую группу", — отметили в министерстве.

Также представители Белоруссии подняли вопрос о поставках реактивного топлива в Украину по "многоканальной схеме". Речь на заседании шла и о сотрудничестве в угольной и торфодобывающей отраслях.

Стороны договорились провести очередное заседание рабочей группы в первом полугодии 2020 в Минске.