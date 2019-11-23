НОВОСИБИРСК, 23 ноя /ПРАЙМ/. Энергетики в ходе работ по ремонту теплотрассы в Новосибирске уменьшили зону отключения, количество оставшихся без тепла домов сократилось со 118 до 111, также подключили один детский сад, сообщил РИА Новости представитель новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как сообщалось ранее, в субботу авария произошла на теплотрассе в Новосибирске. Без тепла остались 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений.

"В ходе работ по устранению аварии в 23.00 (19.00 мск) 23 ноября удалось сузить зону отключения… Аварийный ремонт теплотрассы по улице Фасадной продолжится до 06.00 (02.00 мск). В настоящее время в зоне отключения 111 многоквартирных домов", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что тепло удалось подать в несколько жилых многоэтажек и один детский сад.

Ранее во вторник на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице произошла авария, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепла восстановили, но на том же участке произошла новая авария, ее устранили в четверг.