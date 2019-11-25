БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с РФ и Украиной на министерском уровне в начале декабря, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"После политических контактов как с российской, так и с украинской сторонами мы предложили следующий раунд трехсторонних консультаций на министерском уровне в начале декабря", — сообщил он.