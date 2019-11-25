ЕК предлагает провести трехсторонку по газу с РФ и Украиной в начале декабря
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с РФ и Украиной на министерском уровне в начале декабря, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
"После политических контактов как с российской, так и с украинской сторонами мы предложили следующий раунд трехсторонних консультаций на министерском уровне в начале декабря", — сообщил он.
https://1prime.ru/energy/20191125/830599160.html