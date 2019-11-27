МИНСК, 27 ноя /ПРАЙМ/. В проекте бюджета Белоруссии на 2020 год заложена цена на российский газ на уровне текущего года, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Расчет макропрогноза (исходя из которого верстался проект бюджета на 2020 год — ред.) мы формировали на основе базового сценария экономического развития… Цена газа заложена на уровне текущего года", — сказал Ермолович журналистам в среду в Минске.

В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубических метров.

Белоруссия и Россия должны уже в 2020 году начать переход к равным условиям хозяйствования в газовой сфере, не дожидаясь запуска в 2021 году дорожной карты по интеграции, заявил сказал министра энергетики республики Вадим Закревский.

"Логика одна: если речь идет о построении Союзного государства, соответственно, общие блага для двух стран, двух народов должны быть. Если мы объединимся (энергетические рынки – ред.), а у нас вырастет стоимость газа и, как следствие, электроэнергии, то логично беспокойство руководства, на чем эта платформа формируется. Союз (общие рынки в союзном государстве – ред.) планируется сформировать к 2021 году, российская сторона рассматривает все взаимоотношения через призму 2021 года, что с 2021 года должны появляться новые экономические обстоятельства. А 2020 год мы называем переходным периодом, но тенденция и динамика к сближению должна начинаться уже с 2020 года", — сказал Закревский.

Замминистра подчеркнул, что переговоры по цене на газ для Белоруссии в 2020 году постоянно идут и "вопрос будет решен".