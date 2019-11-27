МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за девять месяцев 2019 года увеличилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,69 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка компании составила 115,9 миллиарда рублей, увеличившись на 1,9% в годовом выражении. Операционная прибыль составила 13,3 миллиарда рублей, показав рост на 6,2%.

МОЭСК — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующим акционером МОЭСК являются "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании "Лидер", 9,77% — Газпромбанку, 6,19% — управляющей компании "Агана".