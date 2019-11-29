ТАЛЛИН, 29 ноя — ПРАЙМ. Завершено заполнение природным газом подводной части газопровода Balticconnector, который соединяет Эстонию и Финляндию, трубопровод будет введен в эксплуатацию в январе, сообщила в пятницу пресс-служба эстонской энергетической компании Elering.

"Завершены работы по заполнению природным газом подводной части газопровода Balticconnector. Наземная часть трубопровода была заполнена газом еще 23 октября. В ближайшие недели пройдут испытания соединительных трубопроводов в Эстонии, Финляндии и Латвии, а с 1 января 2020 года Balticconnector будет введен в коммерческую эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Укладка морского участка газопровода была закончена в июне нынешнего года.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составляет 150 километров, из которых 77 километров проходят по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Также построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива.

По данным Elering, газопровод позволит передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе, кроме того, возникнет единый газовый рынок Финляндии и стран Балтии, который должен привести к росту конкуренции и снижению цен, а после завершения строительства соединительного трубопровода GIPL между Литвой и Польшей улучшится интеграция с единым газовым рынком ЕС.

Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил 206 миллионов.