МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия и Украина ранее в пятницу на экспертном уровне обсудили технические вопросы условий транзита газа с 2020 года и продолжат эту работу на следующей неделе, говорится в сообщении "Газпрома".

Встреча прошла в Вене в соответствии с достигнутой накануне договоренностью об интенсификации совместной работы, отмечается в релизе.

"Переговоры прошли на экспертном уровне с участием представителей ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года", — сообщает "Газпром".

"Достигнута договоренность продолжить совместную работу на следующей неделе", — также говорится в релизе компании.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской "трехсторонки" пока не назначена.

Вместе с тем после состоявшегося в понедельник телефонного разговора лидеров России и Украины активизировались двусторонние контакты. В четверг в Вене прошли переговоры с участием министров и глав компаний. Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал ранее в пятницу, что встреча была конструктивной, но необходимо еще доработать ряд технических вопросов, чем сейчас и занимаются "Газпром" и украинские компании. Министр допустил, что новый раунд переговоров пройдет уже на следующей неделе.