КИЕВ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Сохранение транзита газа из РФ в 2020 году позволит снизить цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.

"Если мы договоримся, точно цена будет ниже (на газ для населения – ред.)", — сказал Оржель.

При этом он отметил, что если договор о транзите газа с РФ с 1 января 2020 года не будет подписан, цена на газ для населения резко вырастет.

"С 1 января у нас может отсутствовать транзит, а отсутствие транзита (газа из РФ – ред.) – это потенциальная цена (на газ для населения — ред.) в 12 тысяч гривен (499 долларов по текущему курсу НБУ – ред.)", — отметил Оржель.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что цена на газ для населения на Украине в I квартале 2020 года будет на 7% ниже, чем в 2019 году.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской "трехсторонки" пока не назначена.

Вместе с тем после состоявшегося в понедельник телефонного разговора лидеров России и Украины активизировались двусторонние контакты. В четверг в Вене прошли переговоры с участием министров и глав компаний. Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал ранее в пятницу, что встреча была конструктивной, но необходимо еще доработать ряд технических вопросов, чем сейчас и занимаются "Газпром" и украинские компании. Министр допустил, что новый раунд переговоров пройдет уже на следующей неделе.