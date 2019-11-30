АНКАРА, 30 ноя — ПРАЙМ. Открываемый в субботу газопровод TANAP имеет значение с точки диверсификации поставок газа в Европу, однако он не пошатнет позиций России на этом рынке, заявил РИА Новости глава энергетического комитета Народно-республиканской партии Турции Недждет Памир.

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут в субботу участие в церемонии открытия окончательной фазы газопровода TANAP, которая пройдет в турецкой провинции Эдирне.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составные части ЮГК — Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP.

Сам проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы. Первоначальная пропускная способность TANAP — 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров планируется поставлять в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP. Акционеры TANAP: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.

НЕ КОНКУРЕНТ

"Чтобы TANAP стал конкурентом "Газпрому", нужно хотя бы говорить о более или менее сравниваемых цифрах. Но Европа, как ни стремится избавиться от зависимости от российского газа, не в состоянии этого сделать. Прежде всего, Германия и Италия, а также ряд других стран продолжают сотрудничать с "Газпромом" и даже увеличивают запросы на поставку газа из РФ", — сказал Памир.

По его словам, в прошлом году "Газпром" поставил в Европу более 200 миллиардов кубометров газа. "После кризиса 2015 года каждый год мы видим прирост. А если прибавить к этому "Северный поток" и "Северный поток 2", каждый из которых даст по 55 миллиардов кубометров, то нетрудно оценить динамику роста", — сказал эксперт.

Он отметил, что TANAP имеет значение больше с психологической точки зрения, с позиции диверсификации поставок энергоносителей, он также обеспечит рабочие места и станет важным шагом на пути укрепления турецких-азербайджанских отношений.

"Но 10-20 миллиардов кубометров по сравнению с объемами, поставляемыми из России, не имеют большого веса. Турция сегодня на 52% процента зависит от российских поставок газа. Эта цифра не слишком изменится, потому что Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, дает 14 миллиардов кубометров газа. Теперь вместо него войдет в строй "Турецкий поток", рассчитанный на 16 миллиардов", — отметил Памир.

Говоря об американском сжиженном газе, он отметил, что стоимость его производства в США постепенно снижается благодаря продвинутым технологиям, но необходимо учитывать стоимость перевозки через океан. "Россия при любых условиях сможет конкурировать, даже если ей придется немного снизить цены на газ", — сказал собеседник агентства.

"Если мы хотим снизить зависимость от российских энергоносителей, нужно в принципе отходить от использования газа — переходить на другие виды энергии, брать энергоносители у разных поставщиков", — рассуждает он.

"Но газ – самый удобный энергоноситель. Запасы России все еще номер один в мире, поэтому уменьшить зависимость от нее не так просто. К тому же мы приобретаем у нее не только газ, но и нефть, нефтепродукты, уголь, в Турции строится АЭС "Аккую" по проекту "Росатома". Так что речи не идет о снижении зависимости от российских энергоносителей", — заключил Памир.