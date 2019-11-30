КИЕВ, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы — нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. "Платить невозможно, уменьшить", — написал в субботу президент в Facebook и приложил к посту видео совещания.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской "трехсторонки" пока не назначена.

Вместе с тем после состоявшегося в понедельник телефонного разговора лидеров России и Украины активизировались двусторонние контакты. В четверг в Вене прошли переговоры с участием министров и глав компаний. Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал ранее в пятницу, что встреча была конструктивной, но необходимо еще доработать ряд технических вопросов, чем сейчас и занимаются "Газпром" и украинские компании. Министр допустил, что новый раунд переговоров пройдет уже на следующей неделе.