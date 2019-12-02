КИЕВ, 2 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский дал указание кабмину до 1 июля 2020 года ограничить покупку Украиной природного газа, СПГ, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника. Об этом говорится в указе о введении соответствующего решения СНБО, размещенном на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", — сообщается в тексте указа.

Кроме этого, СНБО принял решение завершить до 1 июля 2020 проработку вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок. Их поставки из одного источника также будут ограничены 30% от общего объема поставок.