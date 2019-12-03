МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Татнефть" в январе-ноябре увеличила добычу нефти на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,97 миллиона тонн, сообщила компания.

По группе "Татнефть" добыча выросла на 1,5% и составила 27,271 миллиона тонн. В ноябре компания добыла 2,391 миллиона тонн нефти, группа — 2,419 миллиона тонн.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".