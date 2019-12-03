МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. ОПЕК исходит из того, что "золотой век" сланцевой нефти в США подошел к концу, и в следующем году рост ее добычи ощутимо замедлится, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с позицией ОПЕК.

Агентство пишет, что исходя из этого предположения, министры стран ОПЕК на встрече на этой неделе будут обсуждать продление действия текущего соглашения о сокращении добычи вместо дополнительного снижения.

По данным агентства, нефтяные трейдеры и руководители компаний также считают, что добыча в США в 2020 году будет расти медленнее, чем в этом году, и значительно более медленными темпами, чем в 2018 году.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 5 декабря, 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+. Министр нефти Ирака Тамир Гадбан заявил ранее на текущей неделе, что ОПЕК+ на ближайшей встрече на текущей неделе рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках действующего соглашения примерно на 400 тысяч баррелей в сутки — до 1,6 миллиона баррелей в день.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.