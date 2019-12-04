МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Климатическая повестка дня в настоящее время выступает на уровне религиозных постулатов, заявил совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

"Мои встречи, в том числе, например, в Европарламенте и с еврокомиссарами показали, что в настоящий момент климатическая повестка дня выступает на уровне религиозных постулатов. Сейчас говорить о том, что проблемы климата не столь важны всё равно, что прийти в церковь в XVI веке и сказать, что Бога нет. Будет такая же реакция абсолютно", — сказал он в ходе выступления на конференции "Будущее нефтегазовой отрасли в России", организованной ИД "Коммерсант".

По его словам, из-за того, что в мире производится всё больше энергоносителей, их сжигание приводит к тому, что всё больше парниковых газов выбрасывается в атмосферу. "Это прямо, либо косвенно влияет на разогрев атмосферы. Если эта тенденция сохранится, а нет никаких факторов, по крайней мере, на ближайшие три года, что она будет меняться, то выбросы парниковых газов могут увеличиться до 60-70 миллиардов тонн в год. Это приведет к разогреву температуры (атмосферы на показатель – ред.) до 4,5 градуса", — заметил он.

По мнению Федуна, климатическая повестка на данный момент начинает сильно влиять на рынки капитала. По его словам, многие инвестфонды начинают отказываться от вложений в развитие нефтяной отрасли. "Масса проблем, которые могут породить экологический эффект домино, и тем самым разрушить экосистему. Все вы видели многие фантастические фильмы постапокалиптические. Это тот сценарий, который сегодня является доминантным и который уже прямо, а не косвенно влияет на ситуацию в нефтяной отрасли…. Всё больше в сознание закладывается штамп, что у нефти нет будущего", — отметил он.

О первоочередной важности сохранения климата сигнализирует и политическая повестка, заметил Федун. "Например, Европа не скрывает, что к 2035-2040 году они собираются избавиться от нефтеперерабатывающей отрасли. Потребление дизельного топлива к 2040-2050 году в Европе может сократиться примерно на треть. При том, что Россия наращивает производство дизеля, а мы две трети дизеля вывозим в Европу", — сказал он.