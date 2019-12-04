МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" 12 декабря планирует обсудить бюджет группы на 2020-2022 годы, говорится в сообщении компании.

Также в повестку собрания входит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления Станислава Никитина. Никитин с 2013 года также занимает должность вице-президента-казначея "Лукойла".

Кроме того, совет директоров обсудит внесение изменений в положение о дивидендной политике "Лукойла". Глава нефтяной компании Вагит Алекперов в конце ноября сообщал, что директора утвердят новую дивидендную политику 12 декабря.

Совет директоров "Лукойла" в середине октября утвердил новые принципы дивидендной политики, согласно которым компания будет выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. В сообщении по итогам заседания отмечалось, что новая редакция положения о дивидендной политике, соответствующая указанным принципам, будет разработана и вынесена на утверждение совета директоров до конца года.