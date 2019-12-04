КИЕВ, 4 дек /ПРАЙМ/. Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной службы геологии и недр продлить действие спецразрешения дочернему предприятию НАК "Надра Украины" — "Захидукргеология" — на работы на газовом месторождении в Ивано-Франковской области, из-за налогового долга на сумму менее 1 доллара, соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

"В иске дочернего предприятия Национальной акционерной компании "Надра Украины" "Захидукргеология" отказать полностью", — сообщается в решении суда.

Из материалов суда следует, что компания еще в 2006 году получила специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Волосянской площади в Ивано-Франковской области. Разрешение постоянно продлевалось, однако недавно компания получила отказ, потому что Госслужба геологии и недр Украины получили от центрального офиса Государственной фискальной службы информацию, что по состоянию на 1 сентября 2016 года у предприятия был "налоговый долг в сумме 8,48 гривны (35 центов — ред.)".

В материалах отмечается, что "Захидукргеология" обратилось в суд, где показало справки налоговой по своему месту регистрации об отсутствии задолженности. Но суд не принял их во внимание, так как документы были предоставлены с сопроводительным письмом от февраля 2017 года, уже после рассмотрения Госгеонедрами вопроса о продлении действия спецразрешения.

Госкомпания "Надра Украины" объединяет геологоразведочные предприятия страны. Как сообщается на сайте компании, за годы работы в отрасли, работниками дочерних предприятий, ныне входящих в состав компании, было открыто и сдано в эксплуатацию больше 100 нефтегазоконденсатных месторождений.