ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонняя министерская встреча РФ, Украины и ЕК по газу может состояться на следующей неделе, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Может", — ответил Новак на вопрос, может ли министерская трёхсторонняя встреча состояться на следующей неделе.

"Мы готовы встретиться в любой момент", — сказал он.

По словам министра, нужно, чтобы компании доработали свои документы "между собой".