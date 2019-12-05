Новак не исключил возможности трехсторонки РФ, Украины и ЕК по газу на следующей неделе
ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонняя министерская встреча РФ, Украины и ЕК по газу может состояться на следующей неделе, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.
"Может", — ответил Новак на вопрос, может ли министерская трёхсторонняя встреча состояться на следующей неделе.
"Мы готовы встретиться в любой момент", — сказал он.
По словам министра, нужно, чтобы компании доработали свои документы "между собой".
https://1prime.ru/energy/20191205/830650249.html