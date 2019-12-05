МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Saudi Aramco в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) разместит акции по верхней границе объявленного ранее диапазона — 32 риала (8,53 доллара), суммарно продаст их на 25,6-29,4 миллиарда доллара, сообщается в заявлении компании.

Саудовская государственная нефтяная компания в ноябре объявила о намерении разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul. При этом базовый диапазон цены размещения был установлен как 30-32 риала за акцию.

"Компания сегодня объявляет… об установлении финальной цены предложения на уровне 32 риалов. Размер предложения (исключая опцион на покупку) составляет 3 000 000 000 акций, что соответствует 1,5% от уставного капитала компании…. Объем размещения составит 96 миллиардов риалов, или 25,6 миллиарда долларов (если опцион не будет реализован)", — сообщила компания в четверг.

Речь идет об опционе для стабилизации котировок акций после IPO — в этих целях организатор размещения может выкупить дополнительно до 450 миллионов акций по цене размещения.

"В случае, если опцион на покупку будет реализован в полном объеме, общий объем размещения составит 3 450 000 000 акций, что соответствует 110,4 миллиарда риалов, или 29,4 миллиарда долларов США", — говорится в заявлении.