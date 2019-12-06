БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек — ПРАЙМ. Вопрос санкций против "Северного потока-2" обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса, сообщил журналистам по итогам встречи глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Безусловно обсуждалось то, что использование санкционных методов конкурентной экономической борьбы — это крайне негативно, это очень неправильный прецедент. Соответственно, европейский бизнес очень волнует использование санкций и прецеденты, когда санкции могут вводиться уже вот в данном случае", — сказал он.

Дмитриев также добавил, что санкции против газопровода могут стать прецедентом введения ограничений для любого экономически обоснованного и одобренного Европой проекта.

"Это уже не просто вопрос этого конкретного проекта, но это вопрос создания прецедента для такого рода санкций, фактически могут вводиться против других экономически оправданных, одобренных Европой проектов", — отметил он.

Сенат США намерен вскоре принять законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием", заявил в среду сенатор-демократ Крис Мерфи. Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток-2", который призван доставлять российский газ в Европу. Президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита НАТО в Лондоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".