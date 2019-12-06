Поставки нефти и кредит Минску надо рассматривать вместе процессом интеграции - Осипов
МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Вопросы поставок нефти, газа и кредита Белоруссии должны рассматриваться в пакете с процессом интеграции между Москвой и Минском, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
"Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества. Условия поставок в Белоруссию российских нефти, газа, выдача новых кредитов должны рассматриваться, что называется, в пакете с движением по интеграционному пути, его скоростью и масштабом", — сказал Осипов в интервью Ленте.
https://1prime.ru/energy/20191206/830655880.html