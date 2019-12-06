МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Вопросы поставок нефти, газа и кредита Белоруссии должны рассматриваться в пакете с процессом интеграции между Москвой и Минском, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества. Условия поставок в Белоруссию российских нефти, газа, выдача новых кредитов должны рассматриваться, что называется, в пакете с движением по интеграционному пути, его скоростью и масштабом", — сказал Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru.

Весной 2016 года министерство финансов Белоруссии и ЕАБР подписали соглашение о предоставлении Минску кредита из средств фонда, основным донором которого выступает Россия, на 2 миллиарда долларов. Все предусмотренные средства должны были быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Вместе с тем белорусский портал tut.by со ссылкой на пресс-службу Евразийского банка развития сообщил, что Белоруссия больше не может претендовать на получение 200 миллионов долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, так как "период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался". Вместе с тем в Минфине в конце октября отмечали, что именно Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим ЕФСР, затянул принятие решения о выделении Белоруссии последнего транша кредита фонда в размере 200 миллионов долларов, и Минск имеет на него право.

В конце октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович также заявил, что Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет. В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Позже в Минске заявили, что договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан.