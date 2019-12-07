МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цена российского газа для Украины может быть ниже, но навязывать РФ повышение тарифа на транзит в пять раз нельзя, надо договариваться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По поводу реверса. Мы понимаем, что это наш, российский газ. Но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

Медведев подчеркнул, что для этого нужно договориться. "А как можно договориться? Как говаривал известный монтёр у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", — пояснил премьер.

Он назвал причины, по которым нельзя отказаться от поставок газа по этому направлению. "Всё-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", — сказал Медведев.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.