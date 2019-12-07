МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Украина и РФ не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

Он отметил, что это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон.

По его словам, обе страны должны договориться по всем пунктам газовой сделки, в этом случае возобновятся и выгодные для украинцев прямые поставки российского газа.

"Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", — заявил премьер.

Он добавил, что сейчас Украина активно внедряет у себя "европейское законодательство".

"Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое", — сказал глава российского правительства.

Медведев также отметил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине "довольно сложно с точки зрения технологического контроля".

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.