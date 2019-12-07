СОЧИ, 7 дек — ПРАЙМ. Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) вложил 496 миллионов рублей в проект разработки новых источников энергии "Топаз", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (проектный офис НТИ).

Проект группы компаний InEnergy был одобрен в рамках "дорожной карты" НТИ "Энерджинет" (создание и развитие в России рынка интеллектуальной энергетики). Он направлен на разработку новых источников энергии, характеристики которых будут превосходить аккумуляторные батареи. В рамках проекта планируется создать энергоустановки различной мощности – от небольших портативных устройств мощностью до 30 Вт для индивидуального использования до установок для робототехники, транспорта и промышленных источников энергии распределенного применения мощностью до 1000 Вт.

"Фонд поддержки проектов НТИ вложил 496 миллионов рублей в капитал компании "Научно-исследовательский центр "Топаз", которая осуществляет реализацию проекта. При этом еще более 250 миллионов рублей компания планирует привлечь в виде частных инвестиций", — сообщил собеседник агентства в кулуарах форума "Глобальное технологическое лидерство".

Решения "Tопаз" основаны на топливных элементах. Это устройства, преобразующие химическую энергию топлива в электрическую с помощью электрохимических реакций в одну стадию, без промежуточных преобразований. В этом их отличие от тепловой генерации, где вначале химическая энергия топлива преобразуется в тепло, затем тепловая энергия переходит в механическую энергию вращения турбины, и только затем превращается в электрическую энергию с помощью генератора. Каждая стадия сопровождается потерями энергии. Отсутствие этих потерь делает генераторы на основе топливных элементов эффективными и надежными.

Особенностью технологии "Топаз" является то, что в качестве топлива используется газ, применяемый в бытовых горелках, а "перезарядка" генератора осуществляется с помощью замены топливного картриджа. Таким образом, генератор не "стареет" в ждущем режиме, в отличие от аккумуляторов, а его удельная энергоемкость на порядок превосходит литий-ионные накопители.

"Инвестиции будут направлены на завершение НИОКР и перевод технологии в стадию готовности к промышленному внедрению совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами России. … Серийное производство и продажи топливных элементов планируется начать в 2022 году", — добавил представитель РВК.