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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил в субботу после переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, что Москва и Минск значительно сблизились в вопросах нефти и газа.

"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", — сказал Орешкин.

Он добавил, что стороны с понедельника на экспертном уровне начнут детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты. "Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", — заключил Орешкин.