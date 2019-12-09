ВЛАДИВОСТОК, 9 дек /ПРАЙМ/. Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Тема приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.

"АО "Порт Восточные ворота — Приморский завод" длительное время не принимало мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объемы перевалки угля", — говорится в сообщении.

Также, по данным надзорного ведомства, работа компании в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения угля не оборудован подпорными стенками, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря.

"В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме. Находкинский городской суд Приморского края 5 декабря 2019 года исковые требования транспортного прокурора удовлетворил, деятельность предприятия по перевалке угля приостановлена до устранения нарушений санитарных и экологических требований", — отмечает прокуратура.