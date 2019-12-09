КИЕВ, 9 дек — ПРАЙМ. Исполнительный директор "Нафтогаза украины" Юрий Витренко вместе с министром энергетики страны Алексеем Оржелем вошли в состав делегации, которая вместе с президентом Владимиром Зеленским отправилась в Париж. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко, комментируя обсуждение темы газа в Париже. Трансляцию вел телеканал "Наш".

"В составе делегации есть Оржель и Витренко, при потребности они будут принимать участие в обсуждении", — отметил Тимошенко.

Напомним, что вечером в понедельник, 9 декабря, в Париже пройдет встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча состоится после саммита "нормандской четверки", ограничений по времени нет.

Ушаков добавил, что главы двух стран обсудят реализацию минских соглашений, но не уточнил, будет ли рассматриваться газовый вопрос.

Вместе с тем, по данным источника РИА Новости, во встрече с российской стороны примут участие глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.