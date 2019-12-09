МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти продолжает снижаться в течение всего понедельника, при этом опасения за экономику Китая, возникшие после публикации данных о его торговом балансе, сменились более осторожной позицией инвесторов после консервативных ценовых ожиданий главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,39%, до 64,14 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,61%, до 58,84 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают снижаться на опасениях за экономику одного из крупнейших потребителей нефти — Китая. Инвесторы оценивают риски ее замедления после того, как, согласно вышедшим данным, экспорт из Китая в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорт — вырос на 0,3%.

Инвесторы также оценивают заявление Бироля о том, что "на рынках много нефти" и он не ожидает значительного изменения цен на это сырьё в следующем году при условии стабильной внешнеполитической ситуации. При этом он напомнил, что в текущем году средняя её цена составляла около 60 долларов за баррель. Таким образом, это означает среднюю цену в краткосрочном периоде на уровнях ниже текущих по крайней мере на 5% по марке Brent.

Ещё один немаловажный фактор для сегодняшней "красноты" котировок — трейдеры продолжают фиксировать прибыль после роста стоимости нефти в предыдущую торговую сессию на 1,3-1,6% на фоне решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении её добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки.