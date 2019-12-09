МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 8 декабря составил 20,176 миллиарда кубометров, сократившись за сутки на 0,36%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 65,19% с 65,43% в предыдущий день.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Как отмечал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в связи с этим Украине необходимо было накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов — 20 миллиардов кубометров. Этот показатель был достигнут в сентябре. Как отмечали в "Укртрансгазе", в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС это позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.