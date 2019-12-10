КИЕВ, 10 дек /ПРАЙМ/. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.

Переговоры РФ и Украины по газу прошли в Париже на полях саммита в "нормандском" формате.

"Насколько мне известно, эта тема (газа – ред.) поднималась, пока никаких договоренностей достигнуто не было", — заявил Коболев в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

При этом глава компании выразил надежду, что российская сторона не повторит "трюк в 2009 и 2006 годах, когда был создан искусственный газовый кризис".

"Мы с радостью, конструктивно… подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово. Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения (газотранспортной) системы. Новый, независимый оператор, образованный по европейским правилам, готов к ведению операционной деятельности. С 1 января он покинет "Нафтогаз" и станет полностью независимым", — заявил Коболев.