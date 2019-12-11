МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Акционеры газового проекта "Арктик СПГ-2", компании "Новатэк" и Total, а также китайские и японские инвесторы, хотят привлечь до $8 млрд в виде внешнего финансирования в иностранных банках. Об этом в среду пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что если планы по привлечению денег реализуются, то общая доля внешнего финансирования "Арктик СПГ-2" достигнет 40% от общей стоимости в $21,3 млрд.

Оставшиеся 60% стоимости проекта проинвестируют сами акционеры.

"Новатэк" намерен привлечь кредитные средства в евро: это должно снизить риски, связанные с возможными санкциями со стороны США.

Пока пул банков, в которых могут привлечь деньги на "Арктик СПГ-2", пока не определен, но, со слов источников издания, предложения российских кредитных организаций из-за более высоких ставок будут рассматривать в последнюю очередь.

"Новатэк" намерен привлечь кредиты по ставке не выше 4% годовых.