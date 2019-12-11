Путин и Эрдоган отметили важность дальнейшей реализации планов в энергетике и ВТС - Кремль
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МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре отметили важность дальнейшей реализации совместных планов в энергетике и ВТС, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи. Акцентирована важность дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.
Добавляется, что президент Турции проинформировал Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО.
https://1prime.ru/energy/20191211/830675754.html