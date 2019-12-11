МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 10 декабря составил 20,037 миллиарда кубометров, сократившись за сутки на 0,33%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 64,74% с 64,95% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило ранее в среду, что двусторонние переговоры Украины и РФ по газовому вопросу состоятся 13 декабря в Вене. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

В понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры, на которой главы РФ и Украины в частности обсудили транзит российского газа через республику. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить ее газом. При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.