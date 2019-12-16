МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 15 декабря составил 19,704 миллиарда кубометров, сократившись за сутки на 0,32%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 63,66% с 63,87% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

При этом в начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу после встречи в Вене с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет. Позднее "Нафтогаз Украины" опроверг информацию о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа.