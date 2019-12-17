КИЕВ, 17 дек /ПРАЙМ/. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что в случае провала переговоров по транзиту газа в этом году они могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", — приводит слова Коболева издание "Зеркало недели" во вторник.

По его словам, долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста.