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КИЕВ, 17 дек /ПРАЙМ/. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что в случае провала переговоров по транзиту газа в этом году они могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", — приводит слова Коболева издание "Зеркало недели" во вторник.

По его словам, долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.

Ранее во вторник вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил, что новый раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне запланирован на 19 декабря. Проведение встречи планируется в Берлине, сказал РИА Новости источник в структурах ЕС.

При этом в начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.

Сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" активно проводят переговоры в двустороннем формате. Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Витренко встречи сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет. Позднее "Нафтогаз Украины" опроверг информацию о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа.