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МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Санкции США против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить, РФ планирует дать газ через него уже в ближайшее время, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток-2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.

"Проблемы проекту "Северный поток-2" решение палаты Конгресса США, безусловно, создаст. То есть трудностей в его реализации прибавится. Но проект уже не остановить. Он будет. И немцы не позволят американцам лишить их суверенного права торговать с Россией. Поэтому наш ответ один: дать газ в Европу уже в ближайшее время через трубы "Северного потока-2", — заявил Морозов.

Он считает, что санкции США против газопровода направлены не столько против России, столько против Германии и других европейских стран.

Говоря о выделении в оборонном бюджете США финансовых средств на помощь Украине, Морозов назвал это "дешёвым откупом от неё".

"Эти деньги ничего для обороноспособности Украины не решают", — сказал он.