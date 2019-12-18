БЕРЛИН, 18 дек /ПРАЙМ/. США с их собственными интересами должны отойти в сторону в газовом споре между Россией и Украиной, только так можно приблизить заключение транзитного соглашения между двумя странами, заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.

Ранее украинский "Нафтогаз" опроверг сообщение о предварительном соглашении с Россией по транзиту газа. В пятницу исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет.

"Не хочу спекулировать о шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита", — заявил Котре.

Он добавил, что параллельное противодействие Украины в отношении необходимого для европейского газообеспечения трубопровода "Северный поток 2" "крайне несправедливо, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину".

"Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И "Северный поток 2" вскоре будут введен в эксплуатацию", — заявил депутат.