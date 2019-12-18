МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. У США возможности помешать строительству газопровода "Северный поток-2" ограничены. Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявления неназванных чиновников в администрации президента Трампа, сейчас Вашингтон попытается повлиять на другие энергетические проекты России.

Как рассказали собеседники издания, у Соединенных Штатов сейчас мало рычагов влияния на ситуацию, они не могут помешать проекту "Северный поток-2" выйти в завершающую стадию.

"Трубопровод почти завершен, и санкции, входящие в одобренный оборонный бюджет США, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект", — сообщил один из источников агентства.

По его словам, теперь США попытаются повлиять на другие энергетические проекты Российской Федерации.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.