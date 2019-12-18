БЕРЛИН, 18 дек — ПРАЙМ. Cанкции США против "Северного потока-2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной, такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.

"Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019, то есть очень скоро… Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по "Северному потоку-2", — заявила Меркель.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.